Японская Isuzu хочет остаться в России

4 окт. 6:58

Японская компания Isuzu Motors активно изучает возможность продолжения деятельности в России.

"В настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее. Это не означает, что мы рассматриваем исключительно вариант выхода из деятельности", - сообщили в компании, передает РИА Новости.

На прошлой неделе издание "Иомиури" со ссылкой на источники в автоконцерне сообщило, что компания рассматривает возможность окончательного прекращения производства грузовых автомобилей в России, поскольку возобновление работы завода там затруднительно из-за проблем с поставками комплектующих, и местный завод остановил производство.

Напомним, производственные мощности Isuzu Motors расположены в Ульяновске, их работа была приостановлена в марте.