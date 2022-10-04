СМИ: взрывы на "Северных потоках" могут отразиться на европомощи Украине

4 окт. 6:44

Взрывы на газопроводах "Северный поток" угрожают сломить решимость европейцев помогать Украине, - заявил в интервью New York Times профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент.

Ситуация с газопроводами повысила уровень беспокойства среди жителей Германии, что рискует привести к образованию "трещин" в вопросе поддержки Киева.

"В некоторых частях общества уже бытует мнение, что мы жертвуем нашим благополучием для боевых действий. Люди обвиняют санкции против России в росте цен на энергоносители. Даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой", - отметил Квент, передает РИА Новости.

Ряд неназванных официальных лиц и аналитиков также считают, что инцидент может снизить поддержку ограничительных мер в отношении Москвы, - пишет издание.

"Протестные настроения из-за повышения цен на энергоносители, а также санкций против России, которые многие считают причиной нынешних экономических трудностей, растут в разных уголках Европы", - говорится в публикации.