СМИ: КНДР продолжает испытания своих ракет

4 окт. 6:29

КНДР минувшей ночью вновь провела запуск баллистической ракеты, выпустив ее в сторону Японского моря, - передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, это был снаряд средней дальности, его запуск произошел из провинции Чагандо", - уточнили южнокорейские военные, передает РИА Новости.

Запущенная КНДР баллистическая ракета, вероятнее всего, пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане на удалении в 3 тыс км, - сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти.

Правительства Южной Кореи и Японии выступили с резким осуждением продолжающихся ракетных испытаний Северной Кореи, а президент Южной Кореи Юн Сок Ель предупредил о решительном ответе на запуск новой ракеты, заявив, что северокорейская ракета пролетела около 4 тыс км и достигала скорости в 17 Махов.