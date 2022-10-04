Коронавирус уходит из Казахстана

4 окт. 6:12

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано лишь 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

Наибольшее число выявленных заболевших в Алматы - 9. В Астане - 7, в Костанайской - 3, в Акмолинской и Атырауской областях по два случая, в Актюбинской, Жамбылской Западно-Казахстанской Кызылординской, Павлодарской и Улытауской областях зарегистрировано по одному заболевшему, - передает Sputnik Казахстан.

Днем ранее зарегистрированных случаев было 28.

Всего в стране подтверждено 1 393 720 случаев заболевания.