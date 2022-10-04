США ускорят производство вооружений

4 окт. 5:25

В США расширят и ускорят производство вооружений и военной техники в рамках закона о производстве продукции военного назначения. Соответствующий меморандум подписал 3 октября президент страны Джо Байден.

В дoкумeнтe, рacпрocтрaнeннoм пресс-службой Белого дома, сказано, что Байден пришeл к вывoду o нeoбхoдимoсти "прeдпринять дeйcтвия для увeличeния вoзмoжнocтей производства материалов, критически важных для обеспечения обороны от агрессии противников". Он также полагает, что нехватка в этой сфере сильно подорвет возможности национальной обороны.

В связи с этим с целью расширения и ускорения производства вооружений американский лидер приостановил действие ряда требований этого закона, согласно которым для заключения таких оборонных контрактов президенту в письменной форме необходимо было разъяснять потребности национальной обороны и уведомлять Конгресс о нехватках определенных видов продукции, передает ТАСС.