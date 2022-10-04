В Ингушетии появятся новые центры соцобслуживания и реабилитации

4 окт. 3:25

К 2024 году власти Ингушетии намерены построить в шести населенных пунктах учреждения социального обслуживания пожилых людей, а также реабилитационный центр для инвалидов, рассказали в Минтруда региона.

В настоящее время в Ингушетии работают семь учреждений соцзащиты населения.

"В период до 2024 года планируется построить реабилитационный центр для инвалидов на 250 мест в Али-Юрте, комплексные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ в Карабулаке, Назрани, Малгобеке, Сунже и Экажево", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, для отдыха пожилых людей на территории санаторно-курортного комплекса "Дом ветеранов" в селе Сурхахи уже построен дополнительный корпус, коечный фонд санатория увеличится на 80 мест.