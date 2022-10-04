На дорогу в обход Владикавказа выделят 3,3 млрд рублей

4 окт. 1:26

Дорогу в обход Владикавказа построят за 3,3 млрд рублей, говорится в распоряжении федерального правительства.

Средства потратят на 15 км дорожного полотна. О сроках реализации проекта не сообщается.

Трасса "Дон" проходит от Владикавказ через Грозный, ведет в Махачкалу и доходит до границы с Азербайджаном.

Дорожники уверены, что строительство улучшит транспортную ситуацию и избавит столицу Северной Осетии от многих машин, которые проезжают через город транзитом.

Также говорится, что всего на развитие транспортной инфраструктуры до конца года республика получит 35 млрд рублей.