Форум трудоустройства пройдет в Тбилиси

4 окт. 0:05

В третьем павильоне тбилисского выставочного центра Expo Georgia 5 октября состоится форум трудоустройства, сообщает пресс-служба Госагентства содействия трудоустройству.

Форум начнется в 12:00 по местному времени. Основная цель мероприятия - помочь людям, которые долгое время не могут найти работу.

Для соискателей будут представлены свыше тысячи вакансий. Они смогут побеседовать с представителями частного сектора - а это гарантия быстрого трудоустройства.

В форуме трудоустройства принимают участие средние и крупные компании: "Макдональдс", "Антре", "Легато", "Вендис", "Лука Поларе", "Сабвеи", KFC, HB, "Грузинский дом", "Редиссон", "Холидей инн", "Марриот", "Хилтон" и другие.