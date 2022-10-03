Париж: новый санкционный пакет против России закончат создавать в ближайшие дни

3 окт. 23:56

Новый пакет санкций против России будет готов в ближайшие дни, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе выступления на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента).

"Франция желает быстрого принятия нового пакета европейского санкций, который должен быть завершен в ближайшие дни", - цитирует ее ТАСС.

Дипломат отметила, что Франция и в целом Евросоюз реализуют "беспрецедентно жесткую санкционную политику" в отношении РФ: по ее словам, под санкциями оказались 1,2 тыс частных лиц и более сотни компаний.

Колонна пояснила, что задача санкций - "задушить возможности России для продолжения конфликта", а также максимально надавить на ответственных за его ведение.

Глава МИД добавила, что "ни Франция, ни одна другая страна Группы семи не ведет войну с Россией" - они лишь помогают Украине реализовать ее право на оборону в соответствии с Хартией ООН.