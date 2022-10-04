Турецкие сериалы привлекают в страну туристов из Латинской Америки

Туристический сектор Турции имеет большой потенциал в Латинской Америке, заявил посол Турции в Буэнос-Айресе Шефик Вурал Алтай на полях крупнейшей Международной туристической ярмарки Латинской Америки . Ярмарка с участием Turkish Airlines, и других турецких компаний, собрала турфирмы из Аргентины и более чем 40 стран.

Как пишет турецкая "Сабах", Алтай признал, что некоторые трудности с поездками из Аргентины, но заявил: "Мы верим, что эти трудности со временем будут преодолены. Несмотря ни на что, число аргентинцев, отправившихся в Турцию за первые восемь месяцев 2022 года, составило почти 25 тысяч человек, а к концу года эта цифра должна достичь 35 тысяч".

По словам турецкого дипломата, до пандемии число туристов из Аргентины достигало около 70 тысяч человек. Алтай сказал, что экономические проблемы в Аргентине повлияли на способность людей выезжать за границу, и правительство ввело политику стимулирования внутреннего туризма. Между двумя странами существует взаимный безвизовый режим и число туристов, прибывающих в Аргентину из Турции, может увеличиться.

Мете Бабила, менеджер туристического агентства Latitude, заявил, что они впервые участвовали в ярмарке: "Мы приехали, потому что знаем интерес публики. Сериалы оказали особенно большое влияние на Америку: раньше мы работали в основном с регионами Центральной и Северной Америки, сейчас работаем с Южной Америкой, Аргентиной и Чили. Впервые открыли стенд для работы с такими странами, как Уругвай. Важно сначала представить Турцию и наше агентство". Что касается туристов, прибывающих в Турцию из стран Латинской Америки, Бабила сказал, что этот год был очень хорошим с точки зрения их количества.

Роза Соуза, менеджер компании LiteTur, гражданка Бразилии и Турции, также заявила, что участвует в ярмарке впервые, и подчеркнула, что ее ожидания от мероприятия были положительными. Отметив, что турецкие сериалы способствуют развитию туризма, Соуза сказала, что благодаря как доступным ценам, так и прямым рейсам из региона в Турцию ожидается большое количество туристов из Латинской Америки в Турцию в этом году.

Туристические фирмы из многих стран, от Мексики до Японии, участвуют в Международной туристической ярмарке Латинской Америки, которая считается крупнейшей туристической ярмаркой в регионе. Ожидается, что в этом году ярмарку посетит более 100 тысяч человек.