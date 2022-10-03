Комиссия по устойчивости российской экономики будет разрабатывать меры в условиях частичной мобилизации

3 окт. 23:44

Российский премьер-министр Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости экономики - отныне она будет готовить оперативные социально-экономические меры в условиях частичной мобилизации. О подписании им соответствующего постановления говорится на сайте правительства.

"В свою очередь Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба должны создать штаб, который будет заниматься вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса. В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений", - отметили в кабмине.

Комиссия будет решать вопросы, связанные с обеспечением непрерывной работы предприятий в наиболее важных отраслях. Как следует из поручения главы кабмина, главам федеральных органов власти предстоит создать возглавляемые на уровне не ниже замруководителя оперштабы по обеспечению устойчивости работы предприятий в курируемых отраслях.

"Таким образом, работа будет выстроена в формате, который уже использовался правительством для выработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики", - уточнили в правительстве.