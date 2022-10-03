США пытаются помирить Израиль и Ливан

Ливан и Израиль уже много лет оспаривают участок шельфа площадью чуть меньше 860 квадратных километров, богатый нефтью и газом. Спорный район находится на стыке ливанского газового поля Кана с израильским месторождением Кариш. Arab News пишет, что надеясь подтолкнуть стороны к примирению, советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, выступающий официальным посредником Штатов на непрямых переговорах представил Ливану новое предложение, которое проложит путь к разведке морских месторождений.

Детали 10-страничного проекта держатся в секрете, но официальные лица Ливана настроены оптимистично. Даже поддерживаемая Ираном "Хезболла" сочла это предложение "очень важным шагом".

Президент Ливана Мишель Аун пообещал определить озицию по предложению США о демаркации спорной морской границы с Израилем после консультаций с главами парламента и правительства, Набихом Берри и Наджибом Микати. При этом Аун заявил, что "никакого партнерства с Израилем в разработке шельфовых месторождений газа не будет". Здесь надо иметь в виду, что морская граница между Ливаном и Израилем, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до сих пор не была установлена.

Сегодня заместитель спикера Элиас Бу Сааб - главный представитель Ливана на переговорах - заявил парламентариям, что Ливан предложит "поправки" к последнему проекту. При этом он оговорился, что "дьявол кроется в деталях".

Проект, по-видимому, предусматривает договоренность, согласно которой на спорном участке Кана добычей газа будет заниматься компания по ливанской лицензии, а Израиль будет получать долю доходов.

Хотя ни одна компания не была официально названа, официальные лица Ливана публично предложили TotalEnergies SE на эту роль, а высокопоставленный израильский чиновник встречался с представителями компании в Париже. Министерство энергетики Израиля подтвердило, что его генеральный директор Лиор Шиллат, который возглавляет переговорную группу Израиля также находился в Париже для переговоров.

Израиль заявил, что его эксперты по правовым вопросам изучают предложенный проект. Израильские СМИ сообщили, что кабинет министров соберется в четверг, чтобы одобрить сделку, но официально заседание не запланировано.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил агентству Reuters, что пока неясно, когда правительство предпримет этот шаг, поскольку оно ожидает ответа Ливана. "Если они вернутся с изменениями - кроме мелких, технических вещей - вопрос со сделкой может не решиться к четвергу", - сказал чиновник.