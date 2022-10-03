Кайсери примет второй международный полумарафон

3 окт. 23:14

В турецкой провинции Кайсери 9 октября во второй раз будет проходить международный полумарафон.

В соревнованиях примут участие свыше шести тысяч спортсменов, 120 участников приедут из других стран, сообщает организатор мероприятия – муниципалитет Кайсери.

Муниципалитет Кайсери в рамках полумарафона организует мероприятия, направленные на продвижение региона.

Темой полумарафона станет "Эрджиес". Полумарафон будет проходить под девизом "Больше, чем марафон" в трех категориях: забеги на дистанции 21 км и 10 км, а также с участием общественности. В соревнованиях примут участие спортсмены из 15 стран.

Первый полумарафон, который проходил в 2021 году, был посвящен теме "Кюльтепе".