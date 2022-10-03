Производителям шерсти на Ставрополье в 2022 году окажут поддержку на 92 млн рублей 

3 окт. 21:57

В 2022 году на поддержку производителей шерсти в Ставропольском крае направили 92,2 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Глава министерства Сергей Измалков отметил, что в этом году субсидией воспользовались 23 сельхозорганизации и 62 фермерских хозяйства. "Объем просубсидированного производства шерсти увеличился на 25% в сравнении с прошлым годом", - цитирует его ТАСС.

В пресс-службе напомнили, что Ставропольский край - флагман отечественного овцеводства. "За последние 10 лет в крае выведены три породы овец - ташлинская, джалгинский меринос, российский мясной меринос, которые известны не только на территории РФ, но и далеко за пределами страны", - говорится в пресс-релизе.

В нем также подчеркивается, что в 2021 году овцеводы настригли на Ставрополье 4,3 тыс т шерсти, в том числе 3,3 тыс т качественной тонкорунной и полутонкорунной, которая необходима российской легкой промышленности.