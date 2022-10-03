В предгорной зоне Ингушетии будут выращивать карпов

3 окт. 22:29

Минэкономразвития Ингушетии заключило соглашение с местным инвестором о реализации проекта строительства прудов по выращиванию товарной рыбы со складом кормов в селе Нестеровское, - сообщили в ведомстве.

"Одобренный проект предусматривает организацию прудового хозяйства по выращиванию товарного карпа мощностью 24 т рыбной продукции в год. Сроки его реализации - 2022-2023гг.", - рассказал представитель Минэкономразвития региона, передает "Интерфакс".

Будут построены пруд-отстойник, водоем для выращивания товарного карпа, пруд для выращивания мальков товарного карпа, нагульный пруд, а также здания и сооружения вспомогательного назначения, в том числе административно-бытовой корпус и склад кормов для рыбы.

В проект вложат более 25 млн рублей.