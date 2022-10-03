Гостям и жителям Минвод расскажут о защите города от фашистов

3 окт. 22:14

В ставропольских Минеральных Водах откроется постоянная выставка, которая будет посвящена защите города от фашистских захватчиков, - сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

"В Минераловодском городском округе на обелиске в память о сражении бойцов 17-го кавалерийского пограничного полка с немецко-фашистскими захватчиками создается "вечная" выставка под открытым небом. Там будут экспонироваться артефакты военных лет, найденные на территории округа", - поведал Сергиенко, уточнив, что открыть выставку планируется до конца октября, передает ТАСС.

"Найденные на территории округа патроны, боеприпасы, обломки оружия, гильзы, гранаты, штык-ножи и другие предметы разложат в постаменте и зальют эпоксидной смолой. Они будут "вечно" и круглогодично экспонироваться на обелиске и при этом будут защищены от вандализма и кражи. Рад, что на территории нашего округа есть неравнодушные люди, занимающиеся таким важным делом. Благодаря им не только увековечивается память о героях минераловодской земли, но развивается патриотическое воспитание, народная память", - рассказал глава округа.