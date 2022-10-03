Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Венгрию

3 окт. 21:47

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с супругой сегодня прибыл с официальным визитом в Будапешт, - сообщает пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту имени Ференца Листа к встрече главы государства были подняты государственные флаги Узбекистана и Венгрии, выстроен почетный караул.

Лидера страны встречали министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица, - передает Sputnik Узбекистан.

Основные мероприятия саммита намечены на завтра, четвертое октября. Пройдет встреча с президентом Венгрии Каталиной Новак. Затем Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Виктор Орбан проведут переговоры в узком и расширенном формате, по их итогам ожидается подписание значительного пакета двусторонних документов.

Программой пребывания главы государства предусмотрен также "круглый стол" с руководителями ведущих компаний и финансовых структур Венгрии.