РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Венгрию

Пресс-служба президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев с супругой сегодня прибыл с официальным визитом в Будапешт, - сообщает пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту имени Ференца Листа к встрече главы государства были подняты государственные флаги Узбекистана и Венгрии, выстроен почетный караул.

Лидера страны встречали министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица, - передает Sputnik Узбекистан.

Основные мероприятия саммита намечены на завтра, четвертое октября. Пройдет встреча с президентом Венгрии Каталиной Новак. Затем Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Виктор Орбан проведут переговоры в узком и расширенном формате, по их итогам ожидается подписание значительного пакета двусторонних документов.

Программой пребывания главы государства предусмотрен также "круглый стол" с руководителями ведущих компаний и финансовых структур Венгрии.

ФОТО Пресс-служба президента Узбекистана
1100 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version