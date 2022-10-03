Эрдоган: исламский банкинг – важная составляющая финансовой политики Турции

3 окт. 21:32

Борьба с вызовами укрепляет экономику Турции, формируя более прочный и совершенный финансовый базис страны, - заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на презентации Стратегии исламского финансирования в стамбульском дворце "Долмабахче".

За последние 8-9 лет противники Анкары предприняли все возможное для дезорганизации страны, а последним звеном стал удар по экономике Турции, напомнил глава государства, отметив, что одной из важных составляющих финансовой политики правительства Турции остается развитие исламского банкинга, позиции которого все еще далеки от желаемых объемов, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

В современном турецком обществе сформировалось мнение об отсутствии разницы между исламскими банкингом и иными финансовыми организациями. Первым шагом на пути изменения этого восприятия станет широкое использование термина "финансовая структура" вместо слова "банк", - уверен президент.