Баку направил Парижу ноту протеста

3 окт. 21:27

Сегодня посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был приглашен в МИД Азербайджана, такое сообщение распространило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В нем говорится, что на встрече послу была вручена нота протеста в связи с очередным актом вандализма, который был совершен радикальными армянскими группами против посольства Азербайджана во Франции 1 октября.

В ходе встречи было отмечено, что в последнее время увеличилось число нападений, совершаемых радикальными армянскими группами во Франции на диппредставительства Азербайджана в этой стране.

До сведения Закари Гросса было доведено, что очередное нападение было совершено ночью 1 октября: группа радикально настроенных армянских радикалов облила красной краской административное здание посольства, на здании также были написаны оскорбительные высказывания в адрес АР. Было указано, что инцидент случился в результате того, что французское правительство не приняло необходимых мер на фоне неоднократно озвучивавшихся на различных уровнях требований азербайджанской стороны в адрес полномочных структур Франции по обеспечению безопасности посольства и его сотрудников.

Кроме того, было обращено внимание на то, что отсутствие должного обеспечения безопасности диппредставительств Азербайджана правительством Франции как принимающего государства расценивается как невыполнение Парижем обязательств, вытекающих из Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

От французских полномочных органов было потребовано надлежащим образом наладить охрану дипломатических представительств Азербайджана и Азербайджанского культурного центра во Франции, провести тщательное расследование совершенных актов насилия и привлечь виновных в них к ответственности, устранить ущерб, который понесло административное здание посольства, а также обеспечить выплату компенсации.

Посол Франции выразил сожаление в связи с инцидентом и заверил, что направит обращение азербайджанской стороны в соответствующие органы.