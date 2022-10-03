МИД Ирана: В конфликте на Украине виноваты НАТО и США

3 окт. 21:15

Кризис на Украине был спровоцирован провокационным поведением НАТО во главе с Вашингтоном, - заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в Telegram-канале ведомства.

"К сожалению, провокационные шаги НАТО во главе с США разожгли огонь конфликта на Украине, который все еще пылает, а предпринимаемые усилия по снижению напряженности и его урегулированию не достигли результата из-за действий сторон, заинтересованных в продолжении кризиса", - отметил он, добавив, что Иран поддерживает любые усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта, и готов содействовать этому.