В горах Жетысу задержали банду зололтодобытчиков-нелегалов

3 окт. 20:49

Казахстанские полицейские задержали в горах Жетысуской области бригаду "черных" старателей, промышлявших нелегальной добычей золотой руды, - сообщает пресс-служба ДП региона.

В горной местности близ села Баласаз Аксуского района стражи порядка обнаружили бригаду "черных старателей", состоявшую из шести жителей Алматы и Жамбылской области. Подозреваемые не смогли предоставить каких-либо разрешительных документов на свою деятельность, - передает Sputnik Казахстан.

Как полагают правоохранители, они занимались нелегальной золотодобычей, так как на месте полиция обнаружила добытые ими различные камни и песок, которые уже были загружены в грузовик. Используемый старателями автотранспорт, а также оборудование полиция изъяла.

Все подозреваемые задержаны и доставлены в районный отдел полиции. По факту возбуждено уголовное расследование по статье "Самовольное пользование недрами", назначены соответствующие экспертизы, - сообщил старший инспектор природоохранной полиции департамента области Жетысу Баглан Рымжанов.