В Баку заработала школа Фонда просвещения Турции

3 окт. 20:31

В Баку сегодня торжественно открылась Международная школа Фонда просвещения Турции, в церемонии приняли участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, посол Турции в Азербайджане Джахит Багджи и другие официальные лица.

Школа состоит из нескольких корпусов, она оборудована в соответствии с передовыми требованиями образовательной сферы, в том числе лабораториями и мастерскими, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Учебное заведение предлагает услуги международного уровня, обучение в ней наряду с азербайджанским языком доступно на турецком, английском, русском и испанском языках, а школьники с уровнем владения турецким языком B2 смогут пройти обучение в Турции со стипендией.

Напомним, образовательные учреждения при Фонде просвещения Турции действуют в 67 странах мира. В них обучаются около 50 тыс учащихся.