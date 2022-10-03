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Россия наложила санкции на оператора германского ПХГ "Катарина"

Россия наложила санкции на оператора германского ПХГ &quot;Катарина&quot;

Москва ввела санкции против оператора подземного хранилища газа "Катарина" (Германия) - компании Erdgasspeicher Peissen Gmbh. Соответствующее постановление издал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 сентября.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

ПХГ "Катарина" было построено совместно "Газпромом" и компанией Verbundnetz Gas AG. Хранилище создано в кавернах каменной соли неподалеку от Бернбурга в земле Саксония-Анхальт на востоке Германии. Оно было названо в честь российской императрицы Екатерины II.

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