Россия наложила санкции на оператора германского ПХГ "Катарина"

3 окт. 20:25

Москва ввела санкции против оператора подземного хранилища газа "Катарина" (Германия) - компании Erdgasspeicher Peissen Gmbh. Соответствующее постановление издал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 сентября.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

ПХГ "Катарина" было построено совместно "Газпромом" и компанией Verbundnetz Gas AG. Хранилище создано в кавернах каменной соли неподалеку от Бернбурга в земле Саксония-Анхальт на востоке Германии. Оно было названо в честь российской императрицы Екатерины II.