Постоянный клиент игрового клуба ограбил его с помощью игрушки в Казахстане

3 окт. 20:14

Постоянный клиент, взяв игрушечный пистолет, ограбил игровой клуб на 4 млн тенге в Караганде, о преступлении пишет Polisia.kz.

Сигнал о разбое поступил в полицию 30 сентября. Сотрудники рассказали, что один из постоянных клиентов внезапно выхватил предмет, напоминающий пистолет, и потребовал отдать деньги из кассы. Похитив 3,9 млн тенге, он сбежал.

Подозреваемый, мужчина 34 лет, задержан. Он рассказал, что проиграл крупную сумму и решил компенсировать потери разбоем, для чего заранее купил игрушечный пистолет.

Сейчас игрушка изъята в качестве вещественного доказательства.

Идет досудебное расследование по ст.192 Уголовного кодекса "Разбой". Задержанный помещен в изолятор временного содержания.