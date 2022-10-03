Одиннадцать стран на сессии СПЧ ООН призвали прекратить русофобию

3 окт. 20:18

Одиннадцать стран сегодня выступили в Женеве с совместным заявлением, осуждающим дискриминацию русских и русскоязычных жителей, развязанную властями ряда государств, призвав "немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования".

Заявление зачитал на 51-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) заместитель постоянного представителя РФ при женевской штаб-квартире ООН Никита Жуков.

"Мы глубоко обеспокоены по поводу беспрецедентных масштабов и глубины дискриминации, развязанной в последние месяцы властями ряда государств против русских и русскоязычных жителей. С конца февраля этого года русские систематически дискриминируются на этнической и языковой основе", - говорится в документе, передает ТАСС.

"Мы призываем правительства этих государств немедленно прекратить русофобскую истерию и преследования русских и русскоязычных жителей и вернуться к ответственному выполнению своих обязательств по соблюдению прав человека", - отметил дипломат.

Помимо России, соавторами совместного заявления выступили Беларусь, Боливия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Никарагуа, Сирия и Эфиопия.