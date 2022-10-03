Польша хочет натурализовать полузащитника "Карабаха" 

3 окт. 19:59

Польский футбольный союз (ПФС) намерен натурализовать бразильского полузащитника Кади, выступающего за агдамский "Карабах".

Официальные лица и скауты ПФС уже долгое время наблюдают за хавбеком агдамцев, однако на данный момент неизвестно, когда ему будет сделано официальное приглашение и начнется процесс натурализации, передает Azerisport.com.

При этом отмечается, что ПФС уже обсудил с бразильцем данный вопрос, он положительно относится к возможности натурализации.

Напомним, в текущем сезоне Кади провел за "Карабах" 5 матчей в чемпионате Азербайджана, отметившись в них 2 забитыми мячами.