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Польша хочет натурализовать полузащитника "Карабаха" 

Польша хочет натурализовать полузащитника &quot;Карабаха&quot; 

 Польский футбольный союз (ПФС) намерен натурализовать бразильского полузащитника Кади, выступающего за агдамский "Карабах". 

Официальные лица и скауты ПФС уже долгое время наблюдают за хавбеком агдамцев, однако на данный момент неизвестно, когда ему будет сделано официальное приглашение и начнется процесс натурализации, передает Azerisport.com. 

При этом отмечается, что ПФС уже обсудил с бразильцем данный вопрос, он положительно относится к возможности натурализации. 

Напомним, в текущем сезоне Кади провел за "Карабах" 5 матчей в чемпионате Азербайджана, отметившись в них 2 забитыми мячами.

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