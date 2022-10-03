Ингушетия готовит к реализации прорывные проекты в экономике

3 окт. 19:47

В ближайшие годы власти Ингушетии реализуют пять прорывных проектов в различных сферах, в том числе, строительство тепличного комплекса за 6,2 млрд рублей, - заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"На текущий момент в рамках модели экономического развития региона выделены пять прорывных проектов в сфере АПК, туризма и промышленности на общую сумму около 14,5 млрд рублей. В республике уже начата реализация одного проекта - строительство тепличного комплекса "Сунжа ", - написал Калиматов в своем Telegram-канале по итогам совещания у полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки.

Остальным проектам старт будет дан в 2023-м и последующих годах, - добавил он, подчеркнув, что общий объем финансирования национальных проектов в республике в 2019-2024 годах прогнозируется в размере 31,2 млрд рублей.