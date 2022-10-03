Армения, Казахстан и Кыргызстан нарастили торговлю с Россией на $1,75 млрд

3 окт. 19:42

За семь месяцев этого года Армения, Казахстан и Кыргызстан увеличили торговлю с Россией на $1,75 млрд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В заявлении уточняется, что это связано с переориентацией экспортно-импортных потоков России, в том числе на рынок ЕАЭС, на фоне сложившихся торгово-экономических ограничений.

В ЕЭК также добавили, что с января по июль 2022 года совокупный товарооборот Армении, Казахстана и Кыргызстана со странами ЕАЭС вырос на $2 млрд (или на 11,3% год к году).