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Армения, Казахстан и Кыргызстан нарастили торговлю с Россией на $1,75 млрд

Армения, Казахстан и Кыргызстан нарастили торговлю с Россией на $1,75 млрд

За семь месяцев этого года Армения, Казахстан и Кыргызстан увеличили торговлю с Россией на $1,75 млрд. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В заявлении уточняется, что это связано с переориентацией экспортно-импортных потоков России, в том числе на рынок ЕАЭС, на фоне сложившихся торгово-экономических ограничений.

В ЕЭК также добавили, что с января по июль 2022 года совокупный товарооборот Армении, Казахстана и Кыргызстана со странами ЕАЭС вырос на $2 млрд (или на 11,3% год к году).

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