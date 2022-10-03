Nvidia закрывает российский офис

3 окт. 19:33

Компания Nvidia закрывает офис в России, об этом пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании.

По его словам, она "активно вывозит на чартерных самолетах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах".

Представитель Nvidia не стал комментировать слова о чартерах, но подтвердил, что компания 30 сентября сообщила сотрудникам о закрытии офиса в РФ из-за "невозможности обеспечить их эффективную работу".

Он добавил, что до февраля в российском офисе Nvidia работали более 300 сотрудников, сейчас их осталось 240, большинство из них - инженеры. Представитель компании отметил, что они смогут продолжить работу в других странах, с теми же, кто не захочет уезжать из России, будет расторгнут контракт по соглашению сторон, они получат выходное пособие.