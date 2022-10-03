Финляндия задумалась о строительстве ограждения на границе с Россией

3 окт. 19:20

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что стране следует построить ограждения на части государственной границы между Финляндией и Россией.

"Я считаю, что по этому вопросу все еще необходим парламентский консенсус, например, между парламентскими партиями. Однако предпосылки для принятия решения имеются", – сказала Марин в ходе визита в город Йоэнсуу на востоке страны, передает РИА Новости.

Премьер-министр выразила надежду, что решение о возможном ограждении границы будет принято быстро, не уточнив, о каких сроках идет речь.

Напомним, Финляндия имеет сухопутную границу с Россией протяженностью около 1,3 тыс км, по оценкам Пограничной службы Финляндии, потребуется установить физический барьер длиной порядка 260 км.