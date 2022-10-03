РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Минфин России намерен разрешить всем отраслям международные расчеты в криптовалютах

Минфин России намерен разрешить всем отраслям международные расчеты в криптовалютах

Минфин России собирается разрешить совершать международные расчеты в цифровых финансовых активах абсолютно для всех отраслей, рассказал директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков в интервью RTVI.

"Мы собираемся разрешить международные расчеты в криптовалютах для любых отраслей без ограничений", - пояснил чиновник.

Он рассказал об отличиях позиций Минфина и Центробанка России: министерство, по словам Чебескова, считает необходимым создание в РФ "полноценной инфраструктуры для оборота цифровых валют", то есть "локальной криптоинфраструктуры" - это поможет защитить интересы россиян, торгующих на криптобиржах своими цифровыми валютами, а также обеспечить контроль за легальностью использования цифровой валюты.

810 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version