Иран попал под санкции Канады "за грубые нарушения прав человека"

3 окт. 18:54

Канада ввела санкции против 25 физических и 9 юридических лиц Ирана. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Она подчеркнула, что новые ограничительные меры - это ответ на грубые нарушения прав человека, которые были совершены в Иране, в том числе на систематическое преследование женщин. В частности, они являются ответом на вопиющие действия, совершенные полицией нравов Ирана в отношении Махсы Амини, уточнила министр.

В санкционный список попали командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами, командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Исмаил Каани, полиция нравов Ирана и ее глава, министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб и другие, передает ТАСС.

Напомним, 13 сентября 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба, когда выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка ее привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у девушки не было сердечных заболеваний. В день смерти девушки, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста. С тех пор они охватили десятки городов.