Грозный принимает Дни Эрмитажа

3 окт. 18:48

Сегодня в столице Чечни в рамках Дней Эрмитажа открылись выставки "Незримое искусство. Расширяя границы возможного" и "Фарфоровая Россия скульптора Павла Каменского".

Программа знакомства жителей региона с коллекциями музея из Санкт-Петербурга также включает серию просветительских лекций, виртуальные экскурсии и телемост с сотрудниками музея, а также кинотеатр "Эрмитаж VR".

"Проводить Дни Эрмитажа в Грозном и в Музее Чечни для нас одновременно радостно и волнительно. Эрмитаж задает самую высокую планку в работе с музеями. Мы благодарны за доверие и со своей стороны сделаем все возможное для развития дружбы и сотрудничества. Для всех, кто живет в нашей республике, это отличная возможность познакомиться с Эрмитажем, узнать что-то новое о самом известном в стране музее", - заявила министр культуры региона и главный попечитель Музея Чечни Айшат Кадырова, передает ТАСС.

В ходе открытия по видеосвязи с приветственными словами к участникам мероприятия обратился генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Само открытие сопровождалось музыкальными произведениями в исполнении симфонического оркестра Чеченской государственной филармонии им. Аднана Шахбулатова. Также в рамках межмузейного сотрудничества чеченской стороне была передана 3D-модель высокого разрешения мраморной скульптуры Императрицы Александры Федоровны из собрания Государственного Эрмитажа.