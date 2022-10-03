Байрамов поблагодарил Швейцарию за организацию встречи с главой МИД Армении

3 окт. 18:44

В Женеве состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и госсекретаря Швейцарии Ливии Леу. Об этом в своих социальных сетях сообщил сам глава азербайджанского МИД.

В ходе беседы он рассказал Леу о встрече, которую провел накануне с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"Выражаю благодарность швейцарской стороне за гостеприимство и хорошую организацию встречи, которая, надеюсь, будет способствовать миру на Южном Кавказе", - написал глава МИД Азербайджана.

Байрамов отметил, что важно сосредоточить усилия на урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией и подписании мирного договора в постконфликтный период. Еревану были представлены элементы договора, добавил министр.

Кроме того, он поведал о существующих трудностях в процессе нормализации отношений, о делимитации и разблокировке коммуникаций.

В свою очередь, Леу обратила внимание на то, что Швейцария всегда готова внести свой вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией на основе принципов нейтралитета, передает агентство Anadolu.