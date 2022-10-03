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Вакцина "Спутник V" будет храниться дольше

Вакцина &quot;Спутник V&quot; будет храниться дольше

Срок годности вакцины от коронавируса "Спутник V" увеличен до 18 месяцев по каждому из двух компонентов, обновленная инструкция к препарату опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

"Срок годности. Замороженный препарат. Производственная площадка АО "ГЕНЕРИУМ", Россия: Компонент I – 18 месяцев, Компонент II – 18 месяцев", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сроки годности вакцины "Спутник V" были продлены и для разных производителей - они составляют от 6 месяцев до 1 года, решение было принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата, - сообщили в пресс-службе Минздрава России.

 

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