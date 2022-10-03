"Газпром" заявил о возможности использовать для поставок газа нитку B "Северного потока-2"

3 окт. 18:32

Нитка B газопровода "Северный поток-2" может быть использована для поставок газа, если проверки покажут, что она не повреждена, о такой принципиальной возможности сообщила пресс-служба "Газпрома".

В сообщении отмечено, что давление в поврежденных "Северных потоках" стабилизировалось, утечки газа остановились.

В данный момент "Газпром" снижает давление в нитке В "Северного потока-2", откачивая из нее газ. Это делается, чтобы безопасно обследовать целостность трубы и снизить потенциальные экологические риски.

"В случае принятия решения о начале поставок по нитке В "Северного потока-2", природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет закачан в газопровод", - подчеркнули в "Газпроме".