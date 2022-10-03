МВФ: 48 странам арабского мира грозит продовольственный кризис

3 окт. 18:22

Более 40 млн человек в арабском мире может грозить нехватка продовольствия, сообщила сегодня в ходе конференции по продовольственной безопасности в Эр-Рияде директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"В арабском мире 41 млн человек подвержены риску нехватки продовольствия и отсутствия продовольственной безопасности. Глобальный продовольственный кризис может затронуть 48 стран, половина из которых находится в уязвимом положении относительно продовольственной безопасности", - отметила она, передает РИА Новости.

Цены на продовольствие продолжают расти в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, в некоторых странах, например, в Тунисе и Ливане, не найти в продаже рис, сахар, растительное масло из-за высоких цен у поставщиков на эту продукцию, а также из-за существенного сокращения производства продовольствия во многих странах в этом году в результате плохих погодных условий, - отметил и президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.