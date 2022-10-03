В домах в селах Забух и Сус найдены армянские мины-ловушки

3 окт. 17:59

В селах Забух и Сус Лачинского района во время операций по очистке домов от мин были найдены установленные противником мины-ловушки, рассказали в Национальном агентстве Азербайджана по разминированию.

В домах и дворах специалисты обнаружили мины, которые приводятся в действие с помощью проволочной ловушки, а также ручные гранаты под минами PMN-Э производства Армении.

В агентстве отметили, что эти факты говорят о продолжающихся действиях Армении против мира и безопасности в регионе.

"Установка мин-ловушек, мин-"сюрпризов", повышающих вероятность гибели людей, еще раз доказывает, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне", - подчеркнули в ведомстве.

Бригады агентства продолжают операции по разминированию в Лачинском районе.