Депутата от "Грузинской мечты" могут лишить мандата завтра

3 окт. 17:52

Комитет по процедурным вопросам и правилам грузинского парламента единогласно выступил за досрочное лишение Тамар Талиашвили мандата депутата от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Тамар Талиашвили. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Ранее Талиашвили была назначена на должность постоянного представителя Грузии в Совете Европы - в связи с этим и встал вопрос о лишении ее мандата.

Его вынесут на голосование завтра на пленарном заседании, передает Sputnik Грузия.

Кресло Талиашвили в парламенте займет следующий политик в партийном списке "Грузинской мечты" - это Грета Цицава.