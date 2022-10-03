Узбекистан нарастил экспорт фруктов и овощей

3 окт. 17:52

С января по август Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на сумму $655 млн, это на $106,4 млн больше по сравнению с аналогичным периодом минувшего 2021 года, - сообщает пресс-служба Госкомстата страны.

В тройку стран-лидеров входят Казахстан, который расположился на первом месте с показателем 483 тыс т, Россия - 314 тыс т и Кыргызстан – 109 тыс т, - передает Sputnik Узбекистан.

В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.