Предприятия ЖКХ в Северной Осетии задолжали свыше 1,2 млрд рублей

3 окт. 17:29

В Северной Осетии долги предприятий ЖКХ за электроэнергию в преддверии отопительного сезона превысили 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

Как отмечается, с начала 2022 года коммунальщики недоплатили 376 млн рублей.

При этом в пресс-службе обратили внимание на то, что в республике нет ни одного района, коммунальные предприятия которого своевременно и в полном объеме рассчитываются за отпущенную им электроэнергию.

Главными должниками филиала на данный момент являются "Севкавказэнерго" - МУП "Владикавказские тепловые сети" (214 млн рублей) МУП "Владикавказские водопроводные сети" (138,5 млн рублей) и МУП "Владсток" - 137,7 млн рублей, передает ТАСС.