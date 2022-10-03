МИД Ирана: Тегеран не передавал Москве беспилотники

3 окт. 17:26

Тегеран опровергает сообщения о якобы передаче Москве БПЛА для использования в конфликте на Украине, такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Иран считает опубликованные сообщения о поставке в Россию беспилотников для использования их … на Украине необоснованными и не подтверждает их", - цитирует дипломата Telegram-канал МИД Ирана.

Канаани обратил внимание на то, что политический курс Ирана основан на нейтралитете, и руководство Исламской Республики привержено необходимости политического решения разногласий между Россией и Украиной.