РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

МИД Ирана: Тегеран не передавал Москве беспилотники

МИД Ирана: Тегеран не передавал Москве беспилотники

Тегеран опровергает сообщения о якобы передаче Москве БПЛА для использования в конфликте на Украине, такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"Иран считает опубликованные сообщения о поставке в Россию беспилотников для использования их … на Украине необоснованными и не подтверждает их", - цитирует дипломата Telegram-канал МИД Ирана.

Канаани обратил внимание на то, что политический курс Ирана основан на нейтралитете, и руководство Исламской Республики привержено необходимости политического решения разногласий между Россией и Украиной.

865 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version