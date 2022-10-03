Казахстанские огнеборцы тушили сухостой в пойме Иртыша

3 окт. 17:23

Сегодня днем в пойме реки Иртыш в Павлодарской области Казахстана вспыхнули сухая трава, камыш и сено, создав четыре разрозненных очага огня, два из которых - площадью по 30 гектаров и два - по 40 гектаров каждый, - сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

ЧП произошло в первой половине дня в 20 км от совхоза "Заря" Павлодарского района. На его тушение были брошены 46 человек с 13 единицами техники, - передает Sputnik Казахстан.

Ближе к шести вечера пожар во всех очагах был ликвидирован. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В тушении огня участвовали сотрудники ДЧС, пожарных постов двух сел, лесхоза и добровольного пожарного формирования.