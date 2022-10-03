Энергокризис в Европе – похититель Рождества

Главный европейский праздник – это, безусловно, Рождество. Готовиться к нему начинают с ноября. Традиционные праздничные ярмарки, яркие гирлянды на улицах городов – то, чего ждут весь год и дети, и взрослые. Однако в этом году рождественское настроение может оказаться испорченным.

Из-за сильнейшего со времен Второй мировой войны энергетического кризиса активисты в Германии и Австрии призывают свои правительства отказаться от праздничной уличной иллюминации. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe утверждает, что в среднем на украшение домов в период рождественских праздников расходуется столько же электричества, сколько за год потребляет город с населением в 400 тысяч человек. Согласно общественным опросам, многие европейцы уже сами решили отказаться от световых украшений своих домов и квартир, чтобы сэкономить.

Впрочем, лишиться праздничной подсветки не самое страшное. После того, как неделю назад на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в результате взрывов произошла утечка газа, паника в европейском энергетическом секторе только усилилась. В некоторых странах цены на коммунальные услуги уже выросли на 200-300%. В Германии сильное давление испытывают розничные магазины, не говоря уже о крупных производствах, хозяева которых задумываются о переносе своих предприятий за рубеж. Правительство ФРГ решило найти альтернативный источник поставок углеводородов в Катаре и Саудовской Аравии, которые раньше критиковало за нарушения прав человека и поэтому не хотело с ними сотрудничать. Правда, долгосрочных контрактов заключено не было. Канцлер Германии Олаф Шольц пока договорился только о поставке одного танкера СПГ.

Несмотря на то, что руководство Евросоюза и большинство правительств каждой отдельной европейской страны винят в энергетическом кризисе Россию, есть и другие, более глубинные причины, по которым в этом году Европа может остаться без рождественских украшений. Желание как можно скорее перейти на возобновляемые источники энергии, закрыть угольные шахты, перестать использовать атомную энергию и не добывать имеющийся на территории Европы газ методом гидроразрыва похвально в рамках идеи защиты окружающей среды и замедления глобального потепления. Однако оно оказалось несовместимо с жизнью.

Даже если вынести весь геполитический контекст за скобки, в Северной Европе, например, за год скорость ветра снизилась на 5-10%. От ветровой энергии сильно зависят экономики Дании, Ирландии, Швеции, Великобритании. В прошлом году из-за снижения скорости ветра датская энергетическая компания Ørsted потеряла 380 млн евро. Ученые прогнозируют, что скорость ветра продолжит снижаться и дальше из-за глобального изменения климата. К тому же не разработана общая система накапливания и хранения возобновляемой энергии, что делает ее хотя и экологичной, но очень ненадежной и требующей страховки в виде традиционных источников.

В нынешних условиях некоторые европейские правительства все же решили местами замедлить движение к энергопереходу. Например, новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс разрешила вести добычу газа методом гидроразрыва и поручила начать поиск новых месторождений нефти и газа в Северном море. В Германии с 1 октября компаниям разрешено подключать к сети электростанции, работающие на буром угле, которые ранее планировали полностью закрыть в этом и следующем году. Польский парламент разрешил продажу бурого угля для граждан. Раньше в рамках борьбы со смогом полякам было запрещено использовать бурый уголь для отопления домов. Франция приостановила программу по постепенному закрытию своих АЭС.

Тем временем в интернете появляются советы, как не замерзнуть зимой в Европе. Например, брать в постель грелки, использовать на окнах плотные тканевые шторы, заклеивать окна термопленкой, купить электроодеяло и обогреватель. По данным исследовательской компании GFK, за первые полгода 2022 года граждане Германии приобрели на 35% больше обогревателей, чем в прошлом году – не менее 600 тысяч. Еще один способ не разориться на счетах за коммуналку – уехать зимовать в теплые страны. Энергетический туризм стремительно набирает обороты в Европе. Особенно популярные направления – Турция, Египет, Марокко, Тунис. Туроператоры отмечают, что в этом году большое число туров бронируется в последнюю минуту, и с приближением отопительного сезона спрос на туры растет не по дням, а по часам.

Сомнений в том, что Европа переживет зиму в этом году, нет. Однако эксперты полагают, что энергетический кризис продолжится даже после окончания отопительного сезона, весной 2023 года. И если не принять необходимые меры, каждая последующая зима, как и жаркое лето, будет даваться Европе все сложнее, а рождественское украшение городов гирляндами из традиционного превратится в диковинное.