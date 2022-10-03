АФФА обсудит ситуацию с главным тренером сборной Азербайджана

3 окт. 17:05

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обсудит ситуацию с главным тренером национальной команды. Данный вопрос станет одной из главных тем собрания Исполкома АФФА, которое состоится 4 октября.

Также на заседании будет обсуждаться назначения на пост главных тренеров сборных Азербайджана по футболу младших возрастов, изменения в правилах по лицензированию, изменения Устава Фонда футбольных ветеранов, а также утверждение состава Комитета контроля и осмотра.

Исполком АФФА начнется во вторник в 15:00.

Ранее сообщалось, что АФФА продлит контракт с главным тренером национальной команды Джанни Де Бьязи. Действующее соглашение с 66-летним итальянским специалистом истекает 30 сентября. Новое будет рассчитано до конца ноября 2023 года.