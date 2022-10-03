В Ереване ликвидируют разрушенный взрывом рынок "Сурмалу"

3 окт. 16:49

Владелец оптового рынка "Сурмалу" в Ереване снесет здание рынка, пострадавшее в результате взрыва пиротехники. Соответствующее разрешение было выдано сегодня мэрией армянской столицы, пишут местные СМИ.



"Снос здания осуществит частная компания", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря городской администрации Левона Сардаряна.

Напомним, 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване взорвался склад пиротехнических материалов, в результате чего часть здания обрушилась. Согласно последним данным, погибли 16 человек, десятки получили ранения.