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В Ереване ликвидируют разрушенный взрывом рынок "Сурмалу"

В Ереване ликвидируют разрушенный взрывом рынок &quot;Сурмалу&quot;

Владелец оптового рынка "Сурмалу" в Ереване снесет здание рынка, пострадавшее в результате взрыва пиротехники. Соответствующее разрешение было выдано сегодня мэрией армянской столицы, пишут местные СМИ.
 
"Снос здания осуществит частная компания", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря городской администрации Левона Сардаряна.

Напомним, 14 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване взорвался склад пиротехнических материалов, в результате чего часть здания обрушилась. Согласно последним данным, погибли 16 человек, десятки получили ранения.

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