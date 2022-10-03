Швеция: утечка газа с "Северного потока 2" увеличилась

3 окт. 16:41

В понедельник береговая охрана Швеции сообщила, что зафиксирована утечка газа с трубопровода "Северный поток 2".

"В понедельник в 8:00 по местному времени (9:00 по Москве) шведская береговая охрана совершила облет мест утечек в пределах шведской экономической зоны. На тот момент более крупную утечку видно не было, в то время как меньшая утечка снова немного увеличилась", - сообщили в береговой охране.

Под более крупной подразумевается утечка с "Северного потока 1".

"Прогноз (...) ранее говорил, что утечки, вероятно, прекратятся в воскресенье. Этот прогноз теперь применим к более крупной утечке - с "Северного потока 1". В свою очередь утечка с "Северного потока 2" немного возросла со вчерашнего дня", - отметили в ведомстве.

По оценкам шведской береговой охраны, в понедельник утром утечка с "Северного потока 2" достигла диаметра в 30 м на поверхности моря.