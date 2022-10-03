СМИ: премьер Греции готов провести встречу с президентом Турции

3 окт. 16:18

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис готов на этой неделе провести в Праге встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконному.

По его словам, если Эрдоган, нагнетавший своими заявлениями ситуацию, будет добиваться встречи с Мицотакисом, греческая сторона ответит положительно, передает Kathimerini.

Напомним, отношения между Турцией и Греций резко испортились после 23 августа 2022 года. По заявлениям Турции, в тот день турецкие F-16, выполнявшие задачи НАТО над Эгейским морем, были "захвачены на радар" принадлежащими ВВС Греции зенитно-ракетными комплексами С-300. Анкара сообщила, что поднимет вопрос преследования Грецией ее военных самолетов на уровне НАТО.