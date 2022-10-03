Из портов Украины вышли семь судов с сельскохозяйственной продукцией

3 окт. 15:59

Из украинских портов вышли семь сухогрузов с агропродукцией. Об этом говорится в распространенном 3 октября сообщении министерства обороны Турции.

"В рамках вывоза зерновых в понедельник из портов Украины вышли семь судов", - сказано в заявлении.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.