Главы Минэнерго Казахстана и Румынии обсудят сотрудничество

3 окт. 15:52

В Астане на этой неделе состоится очередное заседание казахстанско-румынской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, пишет МИА "Казинформ".

"6-7 октября в городе Астане планируется проведение 16-го заседания казахстанско-румынской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Сопредседателем МПК с казахстанской стороны является министр энергетики Болат Акчулаков, с румынской – министр энергетики Вирджил-Даниэль Попеску", - говорится в сообщении казахстанского МИД.

В ходе заседания стороны планируют подписать межведомственные соглашения, также будет проведен бизнес-форум.

"Румыния является одним из важных торговых партнеров Казахстана в Европе. Товарооборот за 2021 год составил $1,57 млрд, из них экспорт – $1,52 млрд, а импорт – $48 млн. За первые семь месяцев текущего года товарооборот уже достиг отметки в $1,25 млрд, что на 31% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - отметили в ведомстве.